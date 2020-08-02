شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنية الهولوجرام.. أم كلثوم تحيى 3 أمسيات فنية فى أوبرا دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أوبرا دبى، 3 أمسيات غنائية للسيدة أم كلثوم كوكب الشرق، بتقنية الهولوجرام والذى سيكون موعدها بعد انتهاء عيد الأضحى تحديدا فى أيام 6 و7 و8 أغسطس، ويشكل هذا الحفل الثانى لكوكب الشرق بدولة الإمارات بعد نجاح الحفل الأول لها خلال مهرجان دبى للتشوق فى بداية هذا العام.

وتقوم فكرة عمل تقنية الهولوجرام على حدوث تصادم بين الموجات الضوئية والشيء الذى يرغب المستخدم فى تصويره وعرضه، فبالنسبة لأجهزة الهولوجرام المتخصصة، يقوم الجهاز بتخطيط الجسم المراد تصويره ثم نقل المعلومات اللازمة حوله، ويتيح هذا الجهاز إمكانية تكرار إنشاء الموجة مرة أخرى فى حالة إضاءة جهاز الهولوجرام، كذلك فقد بدأت بعض التطبيقات العادية على الهواتف الذكية بتوفير تقنية الهولوجرام للمستخدمين العاديين من خلال بعض التطبيقات والأدوات البسيطة بشكل كبير.

ويشكل الحفل فرصة استثنائية للجيل الجديد من هواة الموسيقى الكلاسيكية وعشّاق أم كلثوم لمشاهدة المطربة الراحلة تعتلى خشبة المسرح مجدداً فى عرض فريد يتضمن باقة من أشهر أغانيها منها، أنت عمرى، ألف ليلة وليلة، ظلمنا الحب.