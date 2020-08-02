مصطفى حجاج عن ظهوره مع فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة: "حب رباني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان مصطفى حجاج، برفقة فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشر حجاج، صورة له تجمعه بهما عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏الحب من عند الله.. ودول القلب الأبيض لما يحبوني.. يبقى ده حب رباني من أحلى الصور في حياتي والله".

يُذكر أن مصطفى حجاج، طرح ألبوم "هتزهزه"، بداية العام الجاري، على عدة أسابيع.