صور| إنجي علاء بصحبة يوسف الشريف في أحدث ظهور لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت السيناريست إنجي علاء صورًا تجمعها بزوجها الفنان يوسف الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر الثنائي في الصورة داخل حديقة منزلهما. وعلقت الفنانة وفاء عامر على الصور: "ربنا يخليكم لبعض".
يوسف الشريف شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "النهاية"، من فكرته، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، بطولة عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، سهر الصايغ، أحمد وفيق.
جدير بالذكر أن الفنان يوسف الشريف أثار حالة من الجدل مؤخرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن رفضه تقديم المشاهد الساخنة وكتابة ذلك ضمن بنود عقود أعماله الفنية.
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