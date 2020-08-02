"أخي وصديقي".. أمير طعيمة يدعو للمستشار تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على توجيه رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بالشفاء العاجل، بعد تعرضه لوعكة صحية، تطلبت نقله إلى أحد المستشفيات.

ونشر أمير، صورة له مع تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏كل التمنيات لأخي وصديقي الغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ بالشفاء العاجل.. اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

يذكر أن، أمير طعيمة، يشارك بأغنيتين في ألبوم إليسا الجديد" صاحبة رأي"، الذي طرح أمس، وهما :"أنا شبه نسيتك" ألحان وليد سعد، و"حبة اهتمام" ألحان زياد برجي.