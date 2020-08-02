كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيمان العاصي تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة إيمان العاصي، أنها ليست على خلاف مع الفنان محمد رمضان، وهذه كلها شائعات لا أساس لها من الصحة ولا أعرف مصدرها أو هدفها.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، "لكن فعلا أنا اعتذرت عن مسلسل (البرنس)، وهذا لا يعني أن هناك أي مشاكل أو أزمات.

وأشارت إلى أنها مؤخرًا اعتذرت عن أعمال كثيرة، منها هذا المسلسل ولم يغضب اعتذاري الشركة المُنتجة للمسلسل "البرنس" وتفهّمت الموقف.