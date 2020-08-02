قالب كيك سينمائي ومفاجأة لهنادي مهنى في عيد ميلادها من خطيبها ووالدها.. شاهد

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري أحمد خالد صالح على ترتيب مفاجأة مميزة للاحتفال بعيد ميلاد خطيبته، الممثلة هنادي مهنى، بمشاركة والدها، الموسيقار المصري هاني مهنى، وعدد من أقرب أصدقائها.

هنادي حرصت على مشاركة متابعيها أجواء المفاجأة بصور ومقاطع فيديو، كشفت عن كواليسها، حيث دخلت منزلها مع خطيبها على وقع تصفيق وأغاني أقرب أصدقائها وأفراد من أسرتها، وهو ما أثار دهشتها، حتى اكتشفت أنها مفاجأة الاحتفال بعيد ميلادها، وكان لافتاً قالب الكيك السينمائي الضخم الذي ضم صوراً من مراحل عمرية مختلفة لها، بالإضافة إلى لقطات رومانسية تجمعها بخطيبها أحمد.

وفي تعليق على الصور، شكرت هنادي خطيبها على هذه المفاجأة برسالة رومانسية كتبت فيها: «أنت حقيقة هدية من الله، وانا فعلاً الأكثر حظاً لأنك في حياتي، شكراً على كل شئ، بحبك يا أحلى حاجة في حياتي»، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني متابعيها، متمنيين لها الحب والسعادة الدائمة مع أحمد.

يُذكر أن هنادي مهنى احتفلت بخطبتها إلى أحمد خالد صالح ديسمبر الماضي بعد قصة حب جمعتهما.

من ناحية أخرى، شاركت هنادي مهنى في مارثون دراما الماضي بمسلسلين؛ «الفتوة» الذي التقت فيه بخطيبها أحمد خالد صالح، بالإضافة لياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، نجلاء بدر، إنعام سالوسة، وغيرهم، بالإضافة لمسلسل «خيانة عهد» أمام يسرا، عبير صبري، حلا شيحة، وغيرهم.