شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يطمئن متابعيه بعد تعرضه لوعكة صحية: الحمد لله أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الأسبانى، متابعيه، عقب الوعكة الصحية التى تعرض لها حلال الساعات الماضية، والتى اضطرته للسفر إلي نيويورك بأمريكا، لمتابعة حالته مع الفريق الطبى المعالج، وكتب عبر صفحته الشخصية " فيس بوك" قائلا: الحمد الله أنا بخير.

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ومن المعروف أن المستشار تركي ال الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي مما أدي إلي انتقاله إلي نيو يورك بامريكا واجراء عده عمليات جراحيه تحت إشراف فريق طبي امريكي باحد مستشفيات نيو يورك.