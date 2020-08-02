شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تكشف أواصر الصداقة بين أحمد زكى والفيشاوى وسامى العدل والتلمسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترك رحيل نجوم الفن، أثراً كبيراً فى نفس الجمهور، وكذلك المتابعين له ولأعمالهم الفنية، التى مازالت فى وجداننا، حيث كشفت إحدى الصور عن أواصر الصداقة التى جمعت بين أحمد زكى وسامى العدل وفاروق الفيشاوى، ومدير التصوير طارق التلمسانى،والمخرج مجدى أحمد على خلال تناولهم "التورتة" فى أحد أماكن التصوير .

يشار إلى أن أحمد زكى ولد في مدينة الزقازيق، وأثناء دراسته بالمعهد، عمل في مسرحية "هالوا شلبي"، تخرج من المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيرياً مثل مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن والعيال كبرت، وفي التلفاز لمع في مسلسل "الأيام" ومسلسل "هو وهي"، وفيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، وتوفى فى يوم 27 مارس عام 2005.

أما سامي العدل، فولد في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، واسمه سامي توفيق العدل، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، له العديد من الأفلام والمسلسلات الحديثة وأكثرها مع الممثلة يسرا.

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اما فاروق الفيشاوى ، فقد ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية، لفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

وولد طارق التلمساني مدير التصوير والممثل في 22 أبريل 1950 في القاهرة، وعمل كمدير تصوير بالعديد من الأفلام المصرية الهامة مثل المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما وقص ولزق .

كذلك شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال الفنية مثل أفلام السلم والثعبان ، قضية أمن دولة، أستغماية ومسلسلات مثل مسألة مبدأ، لقاء علي الهواء، محمود المصري ولحظات حرجة واوقات فراغ و جبل الحلال.