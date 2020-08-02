هيفاء وهبي تفقد توازنها وتسقط في كواليس أحدث جلسة تصوير.. فيديو

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة احتفالاً بعيد الأضحى، واختارت أن تكون في أجواء مبهجة بالتزامن مع الموسم الصيفي.

وفي مقطع طريف من جلسة التصوير التي خضعت لها الفنانة على مجسم لبجعة ضخمة، فقدت الفنانة توازنها وسقطت وسط ضحكات الموجودين، في الوقت الذي شاركت فيه هيفاء متابعيها بصورة من الجلسة، ظهرت فيها بفستان بمبي مثير، مسدلة شعرها البني بشكل زادها أنوثة، كما اعتمرت قبعة سوداء ضاعفتها جاذبية.

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من ناحية أخرى، فازت هيفاء وهبي بجولة جديدة ف المحاكم المصرية أمام مدير أعمالها السابق محمد وزيري بعد خسارته لدعوى إثبات الزواج منها، بعد أن قضت محكمة أسرة قصر النيل، برفض الدعوى المٌقدمة من وزيري، والتى تحمل 89 لسنه 2020 لإثبات زواجه من الفنانة.

مكاسب هيفاء أمام وزيري لم تقف عند هذا الحد، حيث جدد قاضي معارضات محكمة ثان زايد حبس محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة، حيث تم القبض على وزيري بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، وتم احتجاز وزيري بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال وخيانة الأمانة.

على الجانب الفني، تستعد هيفاء وهبي لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد «أسود فاتح» الذي كان من المقرر أن تنافس به في مارثون دراما رمضان، ولكن تم تأجيل تصويره بسبب أزمة كورونا.