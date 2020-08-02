فن ومشاهير

جايسون موموا يستقبل هدية مختلفة بمناسبة عيد ميلاده

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666207df63.jpgرنا صلاح الدين - جايسون موموا

تلقى النجم والممثل الأمريكي جايسون موموا، هدية مختلفة في عيد ميلاده الـ 41، الذي يوافق يوم 1 أغسطس، والتي جاءت عبارة عن آلة موسيقية جديدة تنضم للآلات الموسيقية التي يمتلكها لحبه في لعب الموسيقي.

النجم العالمي موموا، حرص، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بتفاصيل استقباله لهديته التي أهداها له بعض أصدقائه، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي استعدته بشكل كبير، موجهاً الشكر لهم على الاحتفالات المبكرة بعيد ميلاده.

81cab1528b.jpgجايسون موموا

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وكانت بعض المصادر الموثوق فيها، قد كشفت لموقع " wegotthiscovered "، أن شركة Universal، تعمل على البدء بتجهيزات فيلم God of War، المستوحى من إحدى ألعاب الـ Play Station، على أن يبدأ التصوير بعد أن ينتهى فيروس ، وعودة الحياة إلى طبيعتها.

546a1fd698.jpgجايسون موموا

والجدير بالذكر أن الممثل العالمى جايسون موموا كان قد عرض له مسلسل See، الذى حصل على تقييمات مرتفعة، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويدورالمسلسل حول فقد الجنس البشري الإحساس بالبصر، وكان على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة، من ثم يتم ولادة طفلين يستطيعون الرؤية، مما يجعل الجميع في صراع ليفوز بهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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