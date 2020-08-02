جايسون موموا يستقبل هدية مختلفة بمناسبة عيد ميلاده

رنا صلاح الدين - جايسون موموا

تلقى النجم والممثل الأمريكي جايسون موموا، هدية مختلفة في عيد ميلاده الـ 41، الذي يوافق يوم 1 أغسطس، والتي جاءت عبارة عن آلة موسيقية جديدة تنضم للآلات الموسيقية التي يمتلكها لحبه في لعب الموسيقي.

النجم العالمي موموا، حرص، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بتفاصيل استقباله لهديته التي أهداها له بعض أصدقائه، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي استعدته بشكل كبير، موجهاً الشكر لهم على الاحتفالات المبكرة بعيد ميلاده.

جايسون موموا

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وكانت بعض المصادر الموثوق فيها، قد كشفت لموقع " wegotthiscovered "، أن شركة Universal، تعمل على البدء بتجهيزات فيلم God of War، المستوحى من إحدى ألعاب الـ Play Station، على أن يبدأ التصوير بعد أن ينتهى فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها.

جايسون موموا

والجدير بالذكر أن الممثل العالمى جايسون موموا كان قد عرض له مسلسل See، الذى حصل على تقييمات مرتفعة، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويدورالمسلسل حول فقد الجنس البشري الإحساس بالبصر، وكان على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة، من ثم يتم ولادة طفلين يستطيعون الرؤية، مما يجعل الجميع في صراع ليفوز بهم.