ألبوم بيونسيه الجديد يحتفي بـ”ثقافة السود”

متابعة بتجــــــــــرد: حظي الألبوم الجديد المصور للمغنية بيونسيه الذي يحتفي بثقافة السود بإشادة كبيرة الجمعة خاصة مع طرحه في خضم زلزال ثقافي بشأن العرق والعدالة الاجتماعية. وقالت بيونسيه في رسالة بمناسبة طرح ألبوم «بلاك إذ كينغ» (الأسود ملك) الذي يعيد رسم قصة فيلم «لاين كينغ» (الأسد الملك) بالاستعانة ببشر إن الألبوم يهدف “لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود”. وبدأ العمل في إنتاج الألبوم العام الماضي ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة. ويأتي طرح الألبوم الجمعة عقب زيادة في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية. ووصفت مجلة فاريتي العمل الجديد بأنه “تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في أمريكا وأيضاً في أفريقيا.”

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