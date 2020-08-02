سيلينا غوميز تكشف سبب غيابها عن مواقع التواصل الإجتماعي

متابعة بتجــــــــــرد: التزمت المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز بعدم الظهور كثيراً عبر حساباتها على سوشيال ميديا خلال الشهرين الماضيين، لتطل أخيراً عبر إنستغرام مفسرة هذا الغياب وواعدة بأخبار جيدة قريباً.
وقالت غوميز (28 عاماً) في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام «في الفترة الماضية لم أكن متحمسة لنشر مظاهر احتفائية أو تلك التي تعكس حياة المشاهير نظراً لما يمر به العالم جراء كورونا أو حتى في ظل مظاهرات حياة السود مهمة، ما جعل الأمر صعباً وحساساً بالنسبة لي، حيث استغرقت الوقت الكافي لأتعلم وأفهم ما يجري ولا زلت وهو ما يشكل أولوية في حياتي».
وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من الأخبار المثيرة والجيدة، شاكرة جمهورها على دعمه لها.
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