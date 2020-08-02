الموت يفجع باسل خياط بوالده

متابعة بتجــــــــــرد: وافت المنية السيد سمير باسل الخياط والد النجم باسل خياط الذي نعى الراحل بكلمات مؤثرة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان السوري: “ابي، كنت اتمنى ان تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل ان ترحل. وأضاف: وداعا للرجل الأول في حياتي، وداعا لحنانك الأبدي، وداعا سمير خالد الخياط ابو باسل”.

وختم قائلا: “رحمك الله وادخلك فسيح جنانه. انا لله وانا اليه راجعون”، طالبا من الجمهور قراءة سورة الفاتحة عن روحه والدعاء له.

يذكر انا خياط قدم في الموسم الرمضاني المنصرم بطولة مسلسل “النحات” من كتابة بثينة عوض واخراج مجدي السميري.