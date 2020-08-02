شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يتعرض للتنمر بعد نشر صورة مع زوجته.. وحملة دعم من جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة التنمر بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا والتي طالت الفنانين والمشاهير على أقل الأسباب، وسرعان ما وقع بعض الفنانين في فخ التنمر من قبل جمهورهم في بعض الأحيان، وهو ما أثار أزمة في الوسط الفني دعا على إثرها عدد كبير من الفنانين لنبذ التنمر.

وفي واقعة جديدة تعرض الفنان يوسف الشريف، لضحية تنمر جديدة من قبل عدد كبير من متابعيه عبر حساباته المختلفة، بعد نشره لصورة بصحبه زوجته انجي علاء، عبر حسابه الشخصي بتويتر من احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.



يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

وظهر الشريف مع زوجته وهما في حديقة منزلهما عبر حسابة الشخصي، وسرعان ما تلقي عدد كبير من تعليقات التنمر على ملابس زوجته التي ظهرت وهي بجواره.

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واستغل الكثير من المتنمرين بعض تصريحات الفنان يوسف الشريف السابقة بمقارنتها مع صورته مع زوجته، وسرعان ما تلقي الفنان حملة دعم من عدد كبير من جمهوره عقب تلك الواقعة التي تعرض لها من بعض المتنمرين بشكل كبير.