شكرا لقرائتكم خبر عن اغنية "صاحبة رأى" لإليسا تحقق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية " صاحبة رأى" للنجمة إليسا 3 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع منذ طرحها على موقع " يوتيوب"، كما طرحت إليسا اليوم إلبومها الجديد على أحد التطبيقات الشهيرة. وحرصت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر على تبادل التهانى مع جمهورها وفريق عمل ألبومها"صاحبة رأى" . Advertisements وهنأ الملحن والموزع محمد رحيم، عبر حسابه بموقع تويتر، المطربة اللبنانية إليسا قائلاً :" من كل قلبي الف مليون مبروك لحبيبتي الغاليه النجمة والفنانه في كل شئ إليسا على البومها الرائع اللى تعبت فيه جدا جدا علشان تقدم عمل يليق كالعادة بجمهورها في كلالعالم ". وكتب المطرب رامى جمال، عبر حسابه بموقع تويتر:" مبروك يا فنانتي وصديقتي المفضله والجدعه الشغل معاكي ممتع وممتع اكتر وجوديفي وسط الأسامي الجميله والفنانين المشاركين في صناعه البومك التحفه ده بالتوفيق يا حبيبتي واشوفك دائما ناجح وسعيده وصاحبه_رأي".

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