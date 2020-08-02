شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى لـ"تلفزيون الخليج 365": فخور بإستمرار زواجى 45 عاما.. وهذا ما اتفقت عليه مع زوجتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد صبحي أثناء إستضافته فى تلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر والإعلامية شروق وجدى ، عن مسرحية " أنا والنحلة والدبور " التى عرضت على موقع اليوتيوب وحققت نسبة مشاهدة عالية، إختيار اسم المسرحية جاء بالإتفاق مع مؤلفها أيمن فتيحة ، حيث كانت دراما المسرحية قائمة على ثلاثة شخصيات هم أنا والذى يتمثل فى والد الزوج " الحما " والنحلة وهى المرأه التى تعمل وتخدم زوجها ، والدبور هو الزوج ، فكانت الدراما قائمة على هذا المثلث وعبقرية النص أن من يقف بجانب الزوجة هو والد زوجها كى يدافع عن حقوقها .
وأضاف النجم محمد صبحى ، تناقش المسرحية قضايا المرأة ، والفكرة الأساسية أن نحن من نصنع المشاكل بين الرجل والمرأة ، وإذ كنت قد قمت بظلم الرجل خلال العرض المسرحى كان ذلك يعتبر تميزا ، والمجتمع ينادى بالمساواة بين الرجل والمرأة وأنا كثيرا ماأعترضت على لفظ مساواه لأنه لفظ خاطيء وغير دقيق ، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من ذكر وأنثى ولكن فى النهاية هو إنسان ، فلو الوطن أو المجتمع أعطى للإنسان حقه لم ننادى بحقوق الطفل أو حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم ، والعلاقة ليست فى المساوة بين الرجل والمرأة ولكنها تكامل فالمرأة تمتلك مالا يملكه الرجل والرجل يمتلك مالا تملكه المرأة .
واسترسل صبحى، مسرحية " أنا والنحلة والدبور " تناقش بشكل واضح مشكلة أن الزوج يظن أنه متزوج من خادمة والزوجة تظن أنها متزوجه من بنك ، والحقيقة أنها علاقة تكاملية ، ولابد أن يتفهم كل شخص هذه العلاقة ويربى الأباء والأمهات أبناءهم عليها فنسب الطلاق أصبحت مرعبة ومعدلها فى تزايد مستمر ، فأنا فخور أن زواجى إستمر لمدة 45 عاما ، وفخور أن ماتفقت عليه مع زوجتى رحمة الله عليها أن قرار الزواج ليس به رجعه ، وبناء الأسرة لا يمكن أن يهدم .
أما عن قضية التحرش المثارة هذه الأيام قال أنا أحزن جدا عندما يقال أن المرأة هى السبب ، فالمرأة المنحلة مثل الرجل المنحل ، وأضاف اليوم نجد المرأة بعد كفاح طويل كى تحصل على حقوقها قد تبوأت مكانة فى مجتمعنا فأصبحت المهندسة والدكتورة والوزيرة ، وماينقص هو كيف تحافظ المرأة على أنوثتها وكيف يحافظ الرجل على رجولته .
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