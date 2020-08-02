شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد صبحى عن عادل إمام ورأيه فى مسرحه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد صبحي أثناء إستضافته بتلفزيون الخليج 365 ، مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر والإعلامية شروق وجدى ، هناك معارك تقام على السوشيال ميديا والجرائد ليس لها أساس من الصحة ، منها مانشر عن العداوة القائمة بينى وبين الزعيم عادل إمام ، وقد وضعوا صورة تجمعنا وكتبوا الزعيم والديكتاتور، ومنهم من أدعى أن هناك كراهية بينى وبين عادل إمام بسبب أننى أردت الإستيلاء على دور أباصيرى الذى كان يقوم به الفنان عادل إمام فى مسرحية مدرسة المشاغبين ، فهل هذا يعقل ، فأنا قد تخرجت عام ٧٠ وكان عادل إمام وقتها نجم بالفعل .

وأضاف ماحدث وقتها أن الفنان عادل إمام إختلف مع شركة الفنانين المتحدين وتواصلوا معى لأقوم بدوره وبعد مايقرب من شهرين بروفات ، أبلغوني أن عادل إمام قد تصالح مع الشركة وسيقوم بالدور وهنا قلت لهم هذا حقه وإنسحبت وأنا سعيد ، فأنا أعتز بعادل إمام جدا ، فهو قيمة وقامة وفنان حقيقى ، وحتي لو كنت أمتلك وجهة نظر خاصة به فهذا لا يمنع أن إقبال الجماهير الغفيرة والكثيرة جعلته هو رقم واحد هو عادل إمام .

وأسترسل النجم محمد صبحى ، فأنا لى رأى فى عادل إمام من وجهة نظر المسرح وهذا الرأى غير مهين نهائيا ، فأنا قلت أنى قدمت ٤٤ عرض مسرحى وعادل إمام قدم خمسة عروض ، والجمهور يذهب الي مسرح عادل إمام كل يشاهد عادل إمام ، لكن أنا لم يأتى لى الجمهور كى يشاهد محمد صبحى بل ليشاهد مسرح محمد صبحى وهذا هو الفارق ، فأنا أحب عادل إمام وأحترمه ، فلماذا تريدون هدم كل القامات .، وبالمناسبة عندما سألوا أولاد عادل امام من تحبون من الفنانين قالوا محمد صبحي وعندما سألت ابني من تحب من الفنانين قال لي عادل امام .

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