شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد دنجوان السينما.. 20 صورة نادرة من حياة الراحل رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية، الفنان الراحل رشدى أباظة، اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس، والذى يعد أحد أهم نجوم السينما في الزمن الجميل والذى أثرى أرشيفها بأعمال فنية لا يستطيع أن يناها جمهورها، خاصة وأنه كسب قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب تنوع أدواره الذى اتسم عليها طابع الأكشن بصحبة خفة الدم التي كان يظهر بها على الشاشة.

واحتفالا بعيد ميلاده نشارك جمهور "دنجوان السينما المصرية" بعدد من الصور النادرة للفنان الراحل والتي جمعته بعدد كبير من الفنانين مثل فريد شوقى وسامية جمال وكمال الشناوى ومحمود ياسين وشادية وغيرهم من النجوم الذين لمعوا في وقت الزمن الجميل.

جدير بالذكر أن الفنان رشدي أباظة ولد في 3 أغسطس 1927 وفى أحد أندية الإسكندرية سنة 1948 حينما كان يلعب البلياردو اكتشفه المخرج السينمائى كمال بركات، وعرض عليه المشاركة في فيلمه الجديد "المليونيرة الصغيرة" مقابل مائة وخمسة جنيهات.

وعندما علم والده طرده من البيت إلى أن صار رشدى نجما كبيرا لامعا في سماء الفن، وتزوج خلال حياته خمس مرات، أولها من تحية كاريوكا، ولم يستمر الزواج بينهما لأكثر من 3 سنوات، ثم تزوج من أمريكية تدعى «بربارا»، أنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" وكان يقول عنها إنها «وش السعد»، حيث انهالت عليه البطولات إلى أن حدث الانفصال بينه وبين والدة ابنته، ثم تزوج سامية جمال، واستمر زواجهما نحو 18 عاما.

ثم وقع الطلاق وتزوج صباح، وكان الزواج الأخير في حياته من ابنة عمه المستشار سليمان أباظة، وهى نبيلة أباظة، وكان زواجا تقليديا لترعاه ابنة عمه الوفية أثناء رحلة مرضه الأخير.



الدنجوان



رشدى اباظة بصحبة سامية جمال



رشدى اباظة فى الطفولة



رشدى اباظة فى شبابه



رشدى اباظة فى طفولته



رشدى اباظة وسامية جمال وفريد شوقى

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رشدى اباظة وسامية جمال



رشدى اباظة وشادية



رشدى اباظة وصباح



رشدى اباظة ومحمود ياسين



رشدى اباظة وميرفت امين وعمر خورشيد



رشدى اباظة يحمل الديوك



رشدى اباظة يداعب سامية جمال



رشدي اباظة في الحفل الخيري لاعادة بناء القصر العيني



رشدي اباظة مع زوجته الامريكية



رشدي اباظة مع كمال الشناوي



رشدي اباظة والملك



رشدي اباظة



هزار رشدى اباظة وسامية جمال