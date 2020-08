شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون بالكمامة وتى شيرت we should all be feminists.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة تشارليز ثيرون عرضًا خاصًا بالسيارات لفيلمها 2015 Mad Max: Fury Road في لوس أنجلوس وتضمن العرض عقد ندوة للأسئلة والأجوبة، وظهرت ثيرون وهي ترتدي الكمامة وتي شيرت كتب عليهwe should all be feminists، وكان موقع جاست جيرد نقل تصريحات النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون حول الحب والمواعدة، حيث قالت فى حوار إذاعى إنها لا تحتاج إلى رجل فى حياتها حاليا، ولا ترى مغزى من دخولها فى علاقة حب جديدة. وأضافت ثيرون فى تصريحاتها أنها كانا فى سيارتها مع ابنتيها وقالت لها إحداهما: "ماما أنت تحتاجى إلى حبيب وأن تدخلى فى علاقة حب مع أحدهم"، لترد عليها ثيرون بأنها لا تحتاج إلى ذلك. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن هناك أكثر من 72 مليون أسرة شاهدت فيلم تشارليز ثيرون The Old Guard الأخير خلال الأسابيع الأربعة الأولى من طرحه عبر نتفليكس. Advertisements ونقلت الصحيفة تصريحات النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، والتى أكدت فيها ان القائمين على الفيلم لم يحددوا حتى الآن إذا كان هناك جزء ثانى من ألفيلم ام لا، ولكنها تأمل فى جزء جديد بعد النجاحات التى حققها الجزء الأول. فيلم The Old Guard يدور قصته حول قائدة لمجموعة صغيرة من المرتزقة تقودهم تشارليز ثيرون، وسرعان ما يقعا فريسة سهلة لأحدى شركات الأدوية التى تنوى استخراج مصل منهم لعلاج كافة الامراض وخلق حياة خالدة، وهو ما ينتهى نهاية مأسأوية لمؤسس الشركة بعد تدخل أحدث المنضمين للمجموعة وهى جندية أمريكى عادت من الحياة فى أفغانستان اثناء تأديتها لخدمتها العسكرية هناك.

