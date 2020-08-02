صور| وفقا للإجراءات الاحترازية.. مسارح الدولة ترفع "كامل العدد" في أولى ليالي عروض عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته البالغة بالإقبال الشديد الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح، أمس السبت، في أولى ليالي عروض عيد الأضحى، حيث رفعت جميع المسارح لافتة كامل العدد، وذلك طبقا لسعة كل مسرح والتي لا تتعدى 25٪؜ من سعة المسرح الأصلية، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، و مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي التي نصت عليها وزارة الصحة داخل المسرح حفاظاً على سلامة الجميع.

ويقدم البيت الفني للمسرح، خلال موسم عيد الأضحى المبارك 9 عروض مسرحية، فتقدم فرقة المسرح القومي، اليوم الأحد وغدا الإثنين، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك العرض المسرحى "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساءً، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

وتقدم فرقة المسرح الحديث على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية العرض المسرحي "رحلة سعيدة" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام الثامنة مساءً، العرض من بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

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بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض "الحادثة" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.

أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين هما "حريم النار" رابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة والنصف مساءً على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، العرض من بطولة عايدة فهمي، ومنال زكي، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي، وتقدم فرقة مسرح الطليعة أيضا عرض "كأنك تراه" ثالث أيام العيد على قاعة "صلاح عبد الصبور" في تمام السابعة مساء تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، إخراج ماهر محمود.

بينما تقدم فرقة مسرح الشباب على مسرح "أوبرا ملك" برمسيس العرض المسرحى "البخيل" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء، العرض عن نص الكاتب الفرنسي موليير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، إعداد وإخراج خالد حسونة، كما تقدم فرقة مسرح الشباب أيضا على المسرح العائم الصغير بالمنيل العرض المسرحي "أفراح القبة" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء، العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة عبدالمنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبدالقادر، فاطمة عادل، كتابة وإخراج يوسف المنصور.

وعلى جانب آخر، يقدم البيت الفني للمسرح، برنامج متميز للأطفال، حيث تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "فركش لما يكش" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام السابعة مساء، العرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "القطط" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة والنصف مساء، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان، وائل ابراهيم، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.