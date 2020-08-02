أحمد داش مع شقيقته على الشاطئ.. ونسرين أمين بملابس البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: رص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة أحمد داش نشر الفنان أحمد داش صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحمد الأماكن الساحلية. أحمد زاهر نشر الفنان أحمد زاهر صورة له من أمام "حمام السباحة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". سيرين عبد النور نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جلباب" من اللون الأخضر. مايان السيد نشرت الفنانة مايان السيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. محمد فراج Advertisements نشر الفنان محمد فراج صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بـ"بدلة". مروة نشرت المطربة اللبنانية مروة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها. ميرنا جميل نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون السماوي. نسرين أمين نشرت الفنانة نسرين أمين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس البحر، خلال عطلتها الصيفية . نسرين طافش نشرت الفنانة نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة. نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة".

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