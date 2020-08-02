شاهد.. الجمهور يهاجم يوسف الشريف بسبب صورة

هاجم بعض رواد السوشيال ميديا النجم يوسف الشريف. وجاء ذلك عقب نشره صورة برفقة زوجته المخرجة إنجي علاء. ومن ضمن التعليقات: "من منطلق انك مبتلمسش ممثلات عشان حرام، فلبس زوجتك بالشكل ده Advertisements وشعرها المكشوف حرام برده، ربنا يهديكم ويهدينا جميعا"، "الصورة هذه مقصودة..رد عالضغط لصار معاك مع إنه كلامك وقتها صح وفرحنا بيه..ربي يهديك ويهدينا جميعآ..وكل عام وأنتم طيبين"، "يعني مش عيب تتكلم عن المشاهد الساخنه ومراتك مش محجبه". وشعرها المكشوف حرام برده، ربنا يهديكم ويهدينا جميعا"، "الصورة هذه مقصودة..رد عالضغط لصار معاك مع إنه كلامك وقتها صح وفرحنا بيه..ربي يهديك ويهدينا جميعآ..وكل عام وأنتم طيبين"، "يعني مش عيب تتكلم عن المشاهد الساخنه ومراتك مش محجبه". يذكر أن النجم يوسف الشريف شارك زوجته المخرجة إنجي علاء في مسلسل النهاية، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أخمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.

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