سـلمى أبو ضيف تستعد لـبدء تصوير فيلمها الجديد في أمريكا

تستعد الفنانه سلمي أبو ضيف في الأيام القادمه للذهاب إلى نيويورك بالولايات المتحده الامريكيه، للتجهيز لفيلمها الجديد، والذي سيكون أول بطوله مشتركة لها مع الفنانه دينا الشربيني، وعدد من نجوم السينما.

سيمثل الفيلم نقله جديدة في السينما المصرية من حيث الفكره والتقنية وأماكن التصوير.

وسيتم البدء في تصويره فور الإنتهاء من الإعداد له في الفتره المقبله.

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وفي سياق آخر، كانت قد آثارت الفنانة سلمى أبو

ضيف، مؤخراً، حالة من الجدل الواسع فور إعلانها عن تعرضها للتحرش على يد طبيب كان يعالجها فى سن صغيرة، وذلك بعد حالة الجدل التى اثيرت فى الفترة الاخيرة بشان المتحرش احمد بسام زكى.

وكانت قد وروت "سلمى" تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال فيديو لها

قائلة : "انا مررت بهذه التجربة فى سن صغير ، حيث كنت اعالج عند طبيب واستغل مهنته فى اغراض اخرى".



وقالت: كان هذا الطبيب يستغل الموقف فى ان يتحرش بى بشكل غير مريح وهو الامر الذى دفعنى الى الحديث مع والدتى والتى قررت عدم الذهاب له مرة اخرى.

وأضافت: "نصيحتى لكل الفتيات اللاتى يتم التحرش بهن ، لابد من الحديث مع الاهل ولابد من ان يتقبل الاهل الحديث فى هذا الامر بهدف الدفاع عن بناتهن وليس العكس".



شاهد الفيديو ..