رواد السوشيال ميديا يتهمون صناع صاحب المقام بسرقة قصته من فيلم مكتوب الإسرائيلي

شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنتقادات عنيفة على صناع فيلم "صاحب المقام"، متهمين كاتبه إبراهيم عيسى بسرقة فكرته من فيلم إسرائيلي يحمل إسم "مكتوب"، حيث اعتبروا سرقة عمل فني، وتحديداً من إسرائيل، يعد سقطة في تاريخ السينما المصرية.

وأكد رواد موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر" أن فيلم "صاحب المقام" مأخوذ من فيلم "مكتوب" الإسرائيلي.

وفيلم "مكتوب" تم إنتاجه عام 2017، وتدور أحداثه حول إثنين من اللصوص كان نجاتهما من الموت في

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إنفجار قنبلة سبباً في مراجعتهما لأنفسهم خاصة وأنهما الناجيان الوحيدان في حين مات الجميع بالمكان.

وأدركا أن الحادث هو رسالة من الله حتى يتوبا ويتوقفا عن السرقة، حيث قررا التوجه نحو حائط المبكى وهناك وجدوا رسالة ورقية من أحد الناس كتب بها أمنيات يرجو أن يحققها الله له، ليقررا أن يصبحا كالملائكة التي تحقق تلك الأمنيات وأمنيات

الذين يتركون رسائلهم إلى الله وبها أمنياتهم التي يدعون أن يحققها الله لهم .

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى سياسى حول سيدة من أولياء الله الصالحين تجسدها الفنانة يسرا، وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين، الذى يجسد شخصية رجل أعمال يدعى يحيى، يتبع سياسة إحتكار السوق التجارى بشتى الطرق من أجل التحكم فى تحقيق أرباح رأسمالية وغيرها وذلك بعيداً عن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.