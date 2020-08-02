بث مباشر .. ليجي سي وعفروتو وزايتي وشاهين يحيون حفل العيد الأون لاين

نشرت قناة إحدى شركات الاتصالات الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، فيديو حفل عيد الأضحى وذلك ضمن حفلات الموسم الثاني الأون لاين.
وأحيا الحفل كل من ليجي سي، وعفروتو وزايتي وشاهين، حيث تألقوا جميعًا بأغانيهم الجديدة والقديمة.
يذكر أن الفنان ليجي سي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان كمادات، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
جدير بالذكر أن الفنان عفروتو طرح مؤخرًا كليب بعنوان سجاره، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة
يشار إلى أن الفنان زايتي، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان إسلام المرج، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
وكان الفنان شاهين طرح مؤخرًا أغنية بعنوان إيد هون، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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