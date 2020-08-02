فيديو .. ياسمين علي تطرح أحدث كليباتها ما ضاقت إلا ما فرجت

طرحت الفنانة ياسمين علي أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم ماضاقت الا مافرجت، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب ماضاقت الا مافرجت من إخراج هنا حافظ، والأغنية من كلمات محمد نبيل، وألحان Advertisements كريم نيازي، وتوزيع ياسر ماجد. كريم نيازي، وتوزيع ياسر ماجد. يذكر أن الفنانة ياسمين علي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان اتخلقنا ضعاف، والأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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