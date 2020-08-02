نادين صعب: اشتقنا نضحك ونرقص وننبسط ونقضي أيام فرح وسعادة

نشرت الفنانة نادين صعب صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرحت نادين قائلة: الله يخلصنا من موضوع كورونا لأن بصراحة اشتقنا نضحك ونرقص وننبسط ونقضي أيام حلوة مليانة فرح وسعادة .. على العموم بعد كورونا انتظروني بأغنية.. صحيح طولت عليكم كتير بس صدقوني رح تسمعوا مني شيء سابق لعصره. أيام حلوة مليانة فرح وسعادة .. على العموم بعد كورونا انتظروني بأغنية.. صحيح طولت عليكم كتير بس صدقوني رح تسمعوا مني شيء سابق لعصره. Advertisements يذكر أن الفنانة نادين صعب طرحت سابقًا أغنية بعنوان انت محصلتش، والأغنية من كلمات إيهاب عبده، وألحان محمد راجح، وتوزيع رفيق عاكف، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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