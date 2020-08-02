فجع النجم السوري ‎باسل خياط قبل قليل بوفاة والده الموجود في أحد مستشفيات دمشق منذ يومين. ونعى باسل والده من خلال منشور عبر حسابه على "انستقرام" قال فيه: "أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعا للرجل الأول في حياتي، وداعا لحنانك الأبدي، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جناته، ان لله وان اليه راجعون، الفاتحة والدعاء له".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط ينعي والده: وداعا للرجل الأول في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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