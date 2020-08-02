ريم أحمد تعلن حملها في مولودها الأول وتكشف جنسه بتهنئة من محمد صبحي.. صور

رنا صلاح الدين - هنأت الفنانة المصرية ريم أحمد متابعيها بحلول عيد الأضحى المبارك، وزفت لهم خبر حملها في مولودها الأول من زوجها، الممثل المصري طه خليفة.

ريم نشرت صورة استعرضت فيها انتفاخ بطنها بعد تقدمها في أشهر الحمل، وكتبت معلقة عليها: «كل سنة وانتم طيبين عيد اضحى مبارك.. دعواتكم لنا فى هذه الايام المباركة»، كما ارفقت الصورة بدعاء كتبت فيه: «اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير”. “اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير”. “اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض».

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النجم المصري محمد صبحي كان حريصاً على تهنئة ريم التي جسدت شخصية ابنته «هدى» في المسلسل الشهير «يوميات ونيس» بشكل مميز، حيث نشر صورة الفنانة من أحد مشاهد المسلسل، مع صورة حديثة لها بعد الحمل، وكتب معلقاً عليها: «لسه انا عايش ايام ريم لما كان عندها خمس سنين .. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت وصرخت».

وتابع: «قُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل ؟ لأ مش انا ياماما .. انتي مش حامل أبداً .. ده انتفاخ .. وعايزك ترجعي هدي الزئردة.. ولازم اعرف مين السبب في الانتفاخ ده .. طه ؟؟؟، بعدين فوقت .. واستوعبت .. فرحت .. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه، وتقومي بالسلامة».

ريم أعادت نشر تهنئة صبحي لها، وكشفت عن انتظارها مولودة أنثى بتعليق كتبت فيه: «ونيسى النيسى كونيسى.. هاجبلك زئردة صغيرة ان شاء الله وتتعلم منك زى ماعلمتنى ربنا يخليك لنا وتفضل تعلم جيل وراء جيل».