شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا بشعر بالغيرة من محمد صلاح.. وإنتظروا أغانى سنيجل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت النجمة أنوشكا المشاركة فى عمل سينمائى قريب، لافته خلال لقاءها مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساءdmc، أنها غابتعن الغناء لانها تقوم بإنتاج الأغاني الخاصة بها والإنتاج فى الظروف الحالية فوق طاقتها بشكل كبير".

وأضافت انوشكا: صالون أنوشكا كان فرصة للعودة للغناء وكان رد الفعل جيد، لكن مقدرش اعمل البوم كامل كل سنة و أنا غلطانة في حق أنوشكا المطربة، ولازم ادور على الاغاني الحلوة وأوعد الجمهور بأننى سأهتم أكثر بالسوشيال ميديا وأغانى سينجل كتير".

وتابعت أنوشكا، بشعر بالغيرة من النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزى لانه بيعمل حاجة لمصر ويحقق إنجازات باسم مصر لما بشوف إنجازاته أشعر بالغيرة لأنني أريد أن أحقق انجازات لمصر أيضا وأشعر بالفخر لتحقيق أي إنجاز لمصر".