شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا تروى قصة تهريبها لخروف قبل ذبحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت النجمة أنوشكا قصة تهريبها خروف قبل ذبحه، وهى طفلة فى لقاءها مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc.

وقالت أنوشكا، كان عندي 12 سنة وحدثت علاقة بيني وبين الخروف وقررت تهريب الخروف قبل ذبحه و والدى شاهدني في لحظة قيامي بتهريب الخروف واخدت علقة من بابا ، مضيفة: "مبحبش اكل اللحمه و ضد انهم يسمموا الكلاب و القطط فى الشوارع يجب التعامل مع الحيوان برفق بيعمله الرحمه و اللى بيربى حيوان مش مدلع تربية الحيوان بتعلم من الصغر ان ابنك يتحل بالمسئوليه و يعرف يعنى اى رحمه ".

كما تذكرت أنوشكا كواليس تصوير مسلسلى جراند أوتيل و حلاوة الدنيا، و كلمه الراحله رجاء الجداوى لها أثناء التصوير، قائلة:" دائماكلمتها فى ودانى وهى بتقولى وانتى داخله البيت سيبى الهموم على الباب ".