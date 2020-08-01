سلمان خان وشاروخان يهنئان جمهورهما بعيد الأضحى المبارك

رنا صلاح الدين - هنأ نجما بوليوود شاروخان وسلمان خان عشاقهما، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

شارك نجم فيلم DABANGG ، رسالة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، من مزرعته الريفية الخاصة في بنفيـ حرص خلاللها هلى تهنئة جمهور من المسلمين بالاحتفال بعيد الأضحى.

سلمان يعيش داخل المزرعة التي يمتلكها بأحد المناطق الريفية الهادئة، منذ إعلان العزل الاتي في الهند ، عقب تفشي وباء فيروس كورونا. في الصورة التي نشرها، شوهد يرتدي سلمان خان وهو يرتدي قطعة قماش كقناع مع تيشيرت أسود.

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في هذه الأثناء ، لجأ شاروخان أيضًا إلى تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات ، ليهنئى هو الآخر معجبيه، ويتمنى لهم عيدًا سعيدًا وكتب: "عيد مبارك للجميع. قد يجلب هذا اليوم وفي الواقع كل يوم السعادة والصحة لجميع أحبائكم ". كما نصح خان معجبيه بـ"نصح الجميع بالعناق" ، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وسط جائحة فيروس كورونا.

على جبهة العمل ، شوهد سلمان خان آخر مرة في Dabangg 3 . وسيظهر بعد ذلك في Radhe ، وشوهد شاروخان آخر مرة في فيلم Zero .