وفاة والد باسل خياط

رنا صلاح الدين - فٌجع الفنان السوري باسل خياط بوفاة والده بعد اصابتة بوعكة صحية ودخوله إحدى مستشفيات دمشق منذ يومين.

باسل نعى والده بمنشور مؤثر كتب فيه: «أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعا للرجل الأول في حياتي، وداعا لحنانك الأبدي، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جناته، ان لله وان اليه راجعون، الفاتحة والدعاء له»، حيث تلقى الفنان السوري تعازي متابعيه وأصدقائه، متمنيين له الصبر والسلوان على مصابه الأليم.

باسل خياط

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يُذكر أن باسل خياط تألق في المارثون الرمضاني بمسلسل «النحات» أمام الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة وعدد من الممثلين بينهم ندى أبو فرحات وليا أبو شعيا وفادي إبراهيم ويارا قاسم ودارينا الجندي وكارول عبود وإيلي متري، وهو من تأليف الكاتبة بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري.

مسلسل «النحات» هو ثالث عمل يجمع بين باسل خياط وأمل بوشوشة، حيث سبق أن شاركا في مسلسل “الأخوة” ومسلسل “العراب”.

من ناحية أخرى، في رمضان 2019، عُرض لباسل خياط، مسلسل “الكاتب” وشارك في بطولته دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، نقولا دانيال جبريال يمين غبريال يمين فادي أبو سمرة ، وأخرون، إخراج رامي حنا.