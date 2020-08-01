شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "سلمى أبو ضيف" تستعد للذهاب إلى أمريكا لتصوير فيلمها الجديد والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 تستعد الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، خلال الأيام المقبلة للذهاب إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للتجهيز لفيلمها الجديد، الذي سيكون أول بطولة مشتركة لها مع الفنانة المصرية دينا الشربيني، وعدد آخر من نجوم السينما.

وسيكون الفيلم نقلة جديدة في السينما المصرية، من حيث الفكرة والتقنية وأماكن التصوير، وسيتم البدء في تصويره فور الانتهاء من الإعداد له خلال الفترة المقبلة.

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