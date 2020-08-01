حسين الجسمي مفاجأة حفل عيد الجيش اللبناني

Aug 01, 2020 في لتفة جميلة ودعم كبير منه، أطل النجم الاماراتي حسين الجسمي مباشرة من الامارات مقدماً مقطعاً من أغنيته المفضلة “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز، وذلك في ختام حفل عيد الجيش اللبناني الـ 75. شكلت مشاركة الجسمي في الحفل مفاجأة رائعة ودعم للجمهور اللبناني الذي يعيش أزمة اقتصادية خطيرة تهدد كيان بلده. سنوافيكم لاحقاً بمقال يتضمن كافة تفاصيل حفل عيد الجيش اللبناني.







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