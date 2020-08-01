شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإلغاء برنامج إيلين دى جينيريس بعد اتهامات بسوء المعاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلي ميل عن تطورات جديدة في أزمة الإعلامية إيلين دي جينيريس مقدمة برنامج Ellen DeGeneres Show والذي فتح قبل أيام تحقيقا حوله صدور تقارير تؤكد أن بيئة العمل في البرنامج تتسم بسوء المعاملة تجاه العاملين، ونقل الموقع تصريحات عن مصادر أكدت أن إيلين أخبرت ستوديو وارنر أنها اكتفت مما يحدث وأنها تري أن الأفضل هو الرحيل عن البرنامج وإلغائه ذلك بعدما لاقي اعتذارها استغراب العاملين في البرنامج ممن أكدوا أنها كانت على علم بسوء المعاملة التي تمارس ضد الموظفين وأن اللوم يقع عليها في المقام الأول وأن اعتذارها يعتبر تنصل من تصرفاتها.

وكانت إيلين دي جينيريس اعتذرت للعاملين في برنامجها حيث قالت:"من أول يوم في العمل بالبرنامج وقالت:"ونحن عاهدنا أنفسنا أن يكون البرنامج مكان للسعادة و لن يرفع أحد صوته على أحد وسيعامل الجميع باحترام ولكن من الواضح أن شيئًا ما تغير، وأشعر بخيبة أمل عندما علمت أن الأمر لم يكن كذلك".

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وأضافت: "أنا آسفة أي شخص يعرفني يعرف أن ما حد عكس ما أؤمن به و لم اكن اتمكن من تحقيق النجاح الذي حققته بدونكم".

وتابعت: "على الفور فتحنا تحقيقًا داخليًا ونتخذ خطوات معًا لتصحيح المسار، فقد اعتمدت على الآخرين للقيام بعملهم ولكنهم خذلوني وأنا ملتزمة بضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى".