شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يتوسط أصدقائه فى سهرة أبيض × أبيض: اللمة الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أمير كرارة، في صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو يتوسط عدد من اصدقاءه في إحدى سهراتهم أثناء قضاء عطلتهم الصيفية بالساحل الشمالي.

وظهر كرارة بجوار كلاً من النجم رمضان صبحي والنجم شريف إكرامي، وعدد من اصدقاءه وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات والاعجابات.

ويقضى الفنان أمير كرارة الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ، حيث حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا له خلال قضائه العطلة الصيفية، حيث نشر عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بالموقع الاجتماعي، صورتين أحدهما برفقة أشرف عميرة.