شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تدعو للمستشار تركى آل الشيخ فى أزمته الصحية.. اعرف قالت إية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب، على الدعاء للمستشار تركي آل الشيخ في أزمته الصحية التي يتعرض لها حالياً والتي انتقل على إثرها للعناية المركزة في أحد مستشفيات نيويورك الأمريكية.

وكتبت عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية. يا ريت كل الناس تدعي لأخونا الغالي معالي المستشار تركي آل شيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير".

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ونقل منذ ساعات، المستشار تركي آل الشيخ إلي إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص التي يتلقي بها العلاج في ولايه نيو يورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، حيث أنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام دقات القلب.