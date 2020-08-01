شكرا لقرائتكم خبر عن سناء يوسف تستجم بإطلالة باللون الأبيض وتقتبس مقولة لنزار قباني(صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سناء يوسف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام"، بصور جديدة وتعليق عبارة عن مقولة للشاعر الكبير الراحل نزار قباني قائلة: "كوني أنت حتى لو لم تعجبي أحدا إن كنت راضية عن نفسك ذلك يكفي.. فأنت أجمل حين تملكين الثقة بنفسك".. نزار قباني

وظهرت سناء يوسف بإطلالة جريئة مرتدية،"هوت شورت أبيض "ولم تتكلف في وضع المكياج واكتفت بوضع أحمر الشفاه.



الفنانة سناء يوسف

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الفنانة سناء يوسف كانت قد وجهت الشكر والتحية للأمهات والطبيبات والممرضات لتضحياتهن المستمرة خلال أزمة كورونا الأخيرة، قالت: "أوجه التحية والتقدير والمحبة لكل أم أعطت من وقتها و مجهودها في سبيل إنقاذ إنسان آخر و مساعدته وتحية من قلبي لكل ام تعمل في قطاع الصحة سواء كممرضة أو كطبيبة أو كمساعدة أو في قطاع الأمن وفي الجيش و في الحرس الوطني" .



اطلالة الفنانة سناء يوسف

يذكر ان الفنانة سناء يوسف كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل " البيت الكبير" الجزء الثالث والذي يذاع الآن والمسلسل بطولة سوسن بدر ، لوسي، مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي وانتاج ممدوح شاهين .

وقدمت الدورة الأخيرة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية باللغة الفرنسية كما كرمت من إدارة مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير عن مجمل أعمالها بتونس ومصر وكان التكريم بحضور رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل بن بده ورئيس المهرجان المخرج سالم دندو.





سناء يوسف في اطلالة جديدة

كما أنها شاركت في أوبريت "لسّه الأمل موجود " للمخرج السينمائي السوري فيصل بني المرجة مع الفنانين لطفي بوشناق، رولا سعد، علي عبدالستار، يسرى محنوش، محمد البلوشي، محمد المسباح، موسى مصطفى، أصالة يوسف، مهدي العراقي، وكورال الأطفال، ميرنا وليد.