شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا يستقبل هدية مختلفة فى عيد ميلاده الـ 41.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجم العالمي جايسون موموا، هدية مختلفة في عيد ميلاده الـ 41، الذي يوافق اليوم 1 أغسطس، والتي جاءت عبارة عن آلة موسيقية جديدة تنضم للآلات الموسيقية التي يمتلكها لحبه في لعب الموسيقي.

وحرص موموا، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بتفاصيل استقباله لهديته التي أهداها له بعض أصدقائه، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي استعدته بشكل كبير، موجهاً الشكر لهم على الاحتفالات المبكرة بعيد ميلاده.

وكانت قد كشفت بعض المصادر الموثوق فيها، لـ موقع " wegotthiscovered "، أن شركة Universal، تعمل على البدء بـ تجهيزات فيلم God of War، المستوحى من إحدى ألعاب الـ Play Station، على أن يبدأ التصوير بعد أن ينتهى فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وكشفت الموقع، أن الشركة تفكر فى التعاقد مع الممثل العالمى جايسون موموا، لـ بطولة العمل الجدي فى دور Kratos.

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يذكر أن الممثل العالمى جايسون موموا كان قد عرض له مسلسل See، الذى حصل على تقييمات مرتفعة، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويدورالمسلسل حول فقد الجنس البشري الإحساس بالبصر، وكان على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة، من ثم يتم ولادة طفلين يستطيعون الرؤية، مما يجعل الجميع في صراع ليفوز بهم.