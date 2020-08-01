شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا: كنت مرعوبة فى تجربتى كمذيعة لأن كرسى المذيع أصعب من الضيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الإعلامى رامى رضوان بالنجمة أنوشكا، فى برنامجه مساء dmc، الذى يذاع على قناة dmc، واصفا اياها برمز الشياكة والأناقة.

وقالت النجمة أنوشكا، " الشياكة مش بالمظهر الشياكة فى طريقة المعاملة والاخلاق والأسلوب والرقى والجمال، وشرفت بالجلوس والحديث مع نادية لطفى والراحلة رجاء الجداوى هى رمز الشياكة، مضيفة "أن الزمن اختلف كثيرا زمان الست كانت ليدى لكن دلوقتى الست بتنزل تشتغل وتنظيف وتربى وتعمل كل حاجه زمان كان الراجل سى سيدبس بيشتغل ومكفى البيت دلوقتى كل بيت فيه ست بتنزل تشتغل مع الراجل وتساعد".

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وعن تجربتها كمذيعة فى برنامجها صالون أنوشكا، قالت: "كرسى المذيع أصعب كثيرا من كرسى الضيف وكنت مرعوبة من تجربة صالون أنوشكا، واستمتعت بردود فعل المشاهدين بعد الانتهاء من تجربة صالون أنوشكا ".

وأضافت تجربة صالون انوشكا فى منتهى الجمال وممكن أكرر التجربة ومواقف كوميدية كانت فى حلقة النجم صلاح عبد الله والنجم سمير غانم كانت بها ضحك كثير، وكواليس البرنامج كانت فى منتهى الجمال وحلقة حسن الرداد وأمير كرارة".