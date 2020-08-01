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سلمى أبو ضيف تتوجه إلى أمريكا استعدادا لفيلمها الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانه سلمي أبو ضيف للسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الايام المقبلة وتحديدآ ، للتجهيز لفيلمها الجديد الذي سيكون أول بطوله مشتركه لها مع الفنانه دينا الشربيني وعدد أخر من نجوم السينما .

ومن المقرر أن يكون الفيلم نقله جديده في السينما المصريه من حيث الفكره والتقنية واماكن التصوير، حيث سيتم البدء في تصويره فور الانتهاء من الاعداد له والانتهاء من كافة التفاصيل.

وكانت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف نفت خبر ارتباطها وخطوبتها من شاب إيطالى الجنسية بعد نشر صورة جمعت بينهما منذ أيام على صفحة التواصل الاجتماعى "الانستجرام"، موضحة  لـ"الخليج 365" أنها ليست مخطوبة من ذلك الشاب مضيفة أن حياتها الشخصية ملكها فقط ولاتريد التحدث عنها.

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