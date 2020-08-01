شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا: كنت بتخانق مع زملائى مين يرفع علم مصر فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة أنوشكا، بأنها سوف تغنى "تحيا مصر" على المسرح، مع عودة تنظيم الحفلات لأن كلام الأغنية يمسها من الداخل
وأضافت أنوشكا، خلال لقاءها مع الإعلامي رامى رضوان فى برنامج مسا dmc، "كان لازم أغنى اغنية تحيا مصر في برنامجي صالون أنوشكا في وجود والدة شهيد من شهداء القوات المسلحة المصرية غنيت أغنية "تحيا مصر" بكبرياء وعزة لأن مصر دولة كبيرة، ومن الجيد استعادة الاغاني الوطنية وانتاج اعمال فنية درامية وفنية لبطولات القوات المسلحة والشرطة".
وتابعت:" لازم الشباب يشوف بنفسه ما حدث من بطولات لأبطال القوات المسلحة والشرطة، وأنا من أيام ما كنت فى المدرسة بحب الموسيقى العسكرية، وكنت بتخانق مع زملائي في المدرسة على مين يرفع علم مصر".
وأكملت أنوشكا،"أن الحياة تغيرت تماما بسبب فيروس كورونا، والوباء أفقد الناس حالة الترحاب و أفقد الحياة معاني إنسانية كبيرة لا يمكن استرجاعها مرة أخرى".
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