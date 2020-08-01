شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة جديدة من الفيشاوى لزوجته تشعل السوشيال ميديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور جديدة ظهر من خلاله وسط عائلته، اثناء احتفالهم بعيد الأضحي المبارك، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر الفيشاوي في صورة جديدة أشعل بها منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهو يقبل زوجته، وفي صورة آخري وهو يتوسط عائلته.

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وعلى جانب آخر، علق الفنان أحمد الفيشاوى على الحكم الذى صدر بحقه ضد طليقته هند الحناوى، حيث قضت محكمة جنح الدقى ببراءته من الحكم بالحبس لمدة سنة بتهمة امتناعه عن تنفيذ حكم نفقة ابنته، بعد أن ألغت محكمة الأسرة هذا الحكم.

ونشر الفيشاوى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورا لابنته لينا مع والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوى ووالدته الفنانة سمية الألفى، معلقا :"هنا تلعب محكمة الأسرة دورا حيويا وخطيرا للتوازن الاجتماعى بين أطراف الأسرة حتى فى ظل الخلافات الأسرية التى تصل للانفصال بين الآباء والأمهات ورسم طريق دقيق لا يحيد عن الحق لأطراف العلاقة الثلاثة الآباء والأمهات والأطفال لما لهذا الدور من خطورة فى حياة الدولة بأكملها وذلك لأن الأسرة وأفرادها هم النواة الأولى فى بناء الدولة".