شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نيللى كريم: هاخد العيدية من خطيبى.. وأولادى موافقين على زواجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نيللى كريم، هاخد العيدية المرة دى من خطيبى، ولكن عاوزة أقول أن العيدية مش مقتصرة على المال فقط ولكن على الكلمة الحلوة تعتبر عيدية والسؤال على بعضنا عيدية، وبالنسبالى أكبر عيدية أحصل عليها عندما أجتمع مع أولادى.

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وأضافت نيللى كريم خلال استضافتها في برنامج التاسعة تقديم الإعلامي وائل الإبراشى والإعلامية نجوى إبراهيم المذاع على القناة الأولى، أن خطوبتها تمت بناء على موافقة من الأولاد وباتفاق عائلى كامل، ولكنى لا أحب الحديث في حياتى الشخصية.

وعن مسلسل "بـ ١٠٠ وش" التى قدمته هذا شهر رمضان الماضى، قالت تعمدت أن أخرج من إطار الشخصيات المعقدة فكل ما قدمته من مسلسلات مثل ذات وسجن النسا وغيرهم كانت شخصيات لديها مشاكل، لذا قررت هذا العام أن أخرج عن هذا، ويرجع الفضل للمنتج والفنان جمال العدل فقد اتفقنا أن نقدم عمل كوميدى فكنت أحتاج للضحك وأكون سعيدة فى التصوير، والنصب فى المسلسل قدم بشكل كوميدى وليس شكل شيطانى أو مؤذى مثلما قدم فيلم "لصوص لكن ظرفاء" وغيره فالهدف كان الضحك فقط .

وأضافت نيللى معلقة على أراء بعض الفنانين بإملاء شروط بعدم تقديم مشاهد حميمية، قالت أعتقد أن كل فنان سواء ممثل أو مخرج حر فى اختياراته، ولكنى أحب ان أقدم المشاعر الحقيقية فى أعمالى، وأيضا إذا قدمت مثلا روميو وچوليت هل سيصح أن يقف روميو مع حبيبته چوليت على بعد خمسة متر، وعندما تموت كيف سيستطيع أن ينقذها بدون لمسها.

واستكملت، عندما قدمت فيلم "678" للمخرج محمد دياب كان فيلم عن التحرش لم يحوى مشهد واحد به تلامس بين ولد وبنت فقد قدمه المخرج بشكل احترافي فهذه حرفية ورؤية مخرج فكل شيء من الممكن أن يقدم بطريقة لائقة دون مناظر خارجية، وفى النهاية أنا لا أحب أن أقدم مشاهد أخجل منها فيما بعد، فحتى لو هقدم قصة حب لابد أن تظهر بالشكل الائق مثلما كان يحدث فى الأفلام القديمة .