شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحاول كانى ويست وكيم كارديشيان صناعة أزمة لدعم ترشح الزوج لرئاسة أمريكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المغني العالمي كاني ويست الجدل من حوله خلال الفترة الماضية بعدما أعلن عن زعمه للترشح بالانتخابات الأمريكية 2020 وأصبح اسم كاني يتصدر عنوانين الصحف خاصة بعد اول تجمع انتخابي له، حيث أفصح عن أسرار بينه وبين زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وأشار إلى أنها كانت على وشك أن تدخله المصحة وأنهما اوشكا على إجهاض ابنتها نورث بمجرد ما علم أن كيم حامل قبل ان يتزوجا.

ولم تنته الفضائح فقد لشتعل الخلاف بين كاني ويست وكيم كارديشيان مما جعل كاني ويست يقدم اعتذارا لزوجته علي تويتر، ومن بعدها أكدت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع انها تحاول ابعاد ابنائها عن الهراء الذي يفعله والدهم.

وحسب ما نشر بدأ الزوجين يحاولان حل الأزمة حيث ذهبت كيم الي كاني في مزرعته وظهرت الزوجة منهارة من البكاء، السؤال هنا : هل يحتاج نجم عالمي في حجم كاني ويست والذي يعتبر من أكثر المشاهير ثراء، بالإضافة إلى زوجته كيم كارديشيان المتربعة علي عرش نجمات تلفزيون الواقع منذ العديد من السنوات إلى مثل هذه الأخطاء لدعم ترشح كاني ويست لمنصب رئيس أمريكا؟ وهناك عدة محاور تشير الي ان ما يحدث مع كاني مجرد دعاية ليتصدر قوائم البحث، وإلى أبرز الأدلة على هذا السياق:

1- كاني ويست من أهم نجوم الراب في العالم ولديه علامة تجارية تحمل اسمه ويصنف من اغني المشاهير حسب فوربس، فكيف لرجل صنع كل هذه النجاحات لا يستطيع التخطيط لتولي هذا المنصب ويتعامل مع لهذا التشتت.

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2- استطاعت كيم كاردشيان التربع على عرش نجمات تلفزيون الواقع، وأصبحت ليست الأشهر فقط بل الأشهر في عائلة كارديشيان، يومها لا يمر بدون التفكير في صنع المزيد من الإنجازات مثل علامة تجارية خاصة بالملابس النسائية والتي تباع كاملة بمجرد الإعلان عن الخط الجديد، فكيف تسئ الأمور بينها وبين زوجها بسبب عدم التخطيط، وتترك نفسها وعائلتها الصغيرة فريسة للمعرضين وصحف نشر الفضائح .

3- لدي كيم كارديشيان باع في الدعاية المدبرة ، ففي 2016 تعرضت النجمة لعملية سرقة كبيرة في باريس كانت ستفقد الحياة بسببها حيث عثرت عليها الشرطة مكبلة في حوض الاستحمام بعد سرقة جميع مجوهراتها، وبعدما تصدرت كيم عنوان الصحف لفترة طويلة، زعمت المواقع أن الحادث مجرد دعاية وأنه لم يحدث من الاساس، وبعد عامين تقريبا ظهرت كيم بختام الماس ضخم، والذي كان من المفترض انه من ضمن المسروقات، وهو ما أكد أن الأمر كان دعاية مدبره.

4- اعتاد متابعو عائلة كاردشيان على الحديث في كل شئ خلال برنامج تلفزيون الواقع المقدم من العائلة، وهو ما يثير الاستغراب علي الرغم من أن كيم والعائلة يكشفون المزيد من حياتهم الخاصة قبل العامة.

5- من المنطقي ان يكون المرشح الجديد لرأسة امريكا ليس علي وفاق مع سياسة الرئيس الحالي حتي يقدم المزيد للشعب ليقنعهم به، وإذا كان كاني ليس علي وفاق مع سياسة دونالد ترامب فلماذا سانده وظهر برفقته اكثر من مرة، ولماذا ترددت كيم علي البيت الأبيض؟