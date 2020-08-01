شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ذكرى رحيل "المشاغب صاحب صاحبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واحد من أشهر نجوم الكوميديا فى مصر ، الابن المشاغب فى العيال كبرت ، والصديق الوفى فى سلام يا صاحبى ، إنه النجم الراحل سعيد صالح الذى توفي فى مثل هذا اليوم فى عام 2014 بعد تدهور حالته الصحية تاركا ما يقرب من 300 عمل مميز بين السينما والمسرح وأيضًا التليفزيون.

اسمه بالكامل سعيد صالح إبراهيم من مواليد محافظة المنوفية عام 1938 حصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1960.

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وقد جمعته صداقة قوية مع الزعيم عادل إمام وتعاونا فى أكثر من مسرحية وعمل سينمائى اكتشفه حسن يوسف وقدمه إلى المسرح.

وكانت من ‏أولى مسرحياته (هالو شلبي)

كان مشهوراً بخروجه عن النص في أغلب المسرحيات ابتعد عن الفن لفترة طويلة بسبب تعرضه لأزمة صحية شديدة

قبل وفاته شارك فى العديد من الأعمال كضيف شرف ومنها فيلم "زهايمر" مع صديق عمره عادل إمام.