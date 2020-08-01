شكرا لقرائتكم خبر عن والتر وايت نجم مسلسل Breaking Bad يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل العالمي بريان كرانستون صاحب شخصية والتر وايت في المسلسل الأشهر Breaking Bad، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، الذي أصابه منذ عدة أسابيع وخضع خلالهما للعزل الصحي حتى شفاءه.

وناشد النجم العالمي، متابعيه وجمهوره في مقطع فيديو جديد، بضرورة ارتداء القناع لحين الانتهاء من تلك الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب تفشي الفيروس، وقال وايت في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، أنه كان من ضمن المحظوظين الذين ظلوا على قيد الحياة بعد اصابتهم بالفيروس.

وأضاف والتر وايت صاحب شخصية مدرس الكيمياء الأشهر في تاريخ التلفزيون، "أريد أن أشجع الجميع على التحلي بالصبر لتقليل التوتر لديهم اثناء اصابتهم بالفيروس القاتل، نعم لقد أصبت انا بالفيروس ويبدو أن الأمر بالفعل كان شاقاً للغاية، وبعد وصول حوالي أكثر من ١٥٠ ألف أمريكي في قائمة الوفيات، أصبحت ضمن المحظوظين الذين ظلوا على قيد الحياة".



الممثل العالمي بريان كرانستون

كما شارك كرانستون، متابعيه في الفيديو تفاصيل تبرعه بالبلازما الصحية في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، لمساعدة المصابين في التعافي بشكل أسرع، مناشداً جميع المتعافين بالتبرع لمحاولة إنقاذ حياة الآخرين.