محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشفت الفنانة دينا حايك، عن دخول والدها المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وكتبت حايك، عبر حسابها على تويتر: "بعتذر على معايدتي المتأخرة لكم بحلول عيد الأضحى المبارك، بسبب ظروف تواجد والدي بالمستشفى، وبعتذر عن غيابي عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة، بحبكم".
يذكر أن، دينا حايك، طرحت في هذا العام الجاري، أغنية "ما تعيشا كتير"، كلمات منير أبو عساف وألحان كوهين تيبي وتوزيع ايتكن كورت وميشال فاضل ومكس وماسترينغ روجيه أبي عقل واستوديو ميشال فاضل.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مرض والدها.. دينا حايك تعتذر لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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