الحلفاوي يدافع عن الكويت: "القرار لا يخص مصر فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أكد الفنان نبيل الحلفاوي أن وقف الكويت للرحلات الجوية لـ31 دولة من بينهم القاهرة، ليس موجها لمصر بالذات.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "متفقين أن ثمة خطأ يتعلق بالتطبيق الفوري على مسافرين في الطائرة بالفعل أو وصلوا المطار.. ولكنه خطأ ليس موجها لمصر بالذات".
يذكر أن هيئة الطيران المدني الكويتية، أعلنت وقف الرحلات التجارية من 31 دولة من بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.
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